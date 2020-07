Perché Marvel ha saltato il panel al Comic-Con 2020?

Come rivelato la scorsa settimana, i Marvel Studios non parteciperanno al Cominc-Con at Home, l'edizione virtuale del 2020 dell'annuale fiera di San Diego, resta tale per far fronte all'emergenza pendemica del Coronavirus, e la domanda che ha iniziata a ronzare in testa ai fan dopo l'annuncio è la seguente: perché?

Perché al momento non hanno alcun contenuto da presentare, che è un po' una triste verità da affrontare. Con il ritardo delle produzioni e il posticipo dei due film annuali, Black Widow e Gli Eterni, e della prima e attesissima serie live-action Disney+ a tema Marvel, The Falcon and the Winter Soldier, gli Studios si sono ritrovati con nulla da presentare se non un nuovo trailer di Black Widow e un teaser di WandaVision e le altre due serie, comunque non abbastanza per organizzare un intero panel al Comic-Con. Avrebbero sicuramente potuto organizzare qualche meeting online via streaming con gli attori, ma senza contenuti o annunci non sarebbe stata la stessa cosa.



Non è comunque la prima volta che i Marvel Studios saltano il San Diego Cominc-Con. Ricordiamo ad esempio l'annata 2018, in cui erano impegnati a concludere l'Infinity Saga e avevano soltanto tre film da presentare: Captain Marvel, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home, senza la possibilità di annunciare la Fase 4 per motivi legati al pericolo - anzi, certezza - spoiler.



Vedremo se arriverà qualcosa per un eventuale D23 virtuale, ma forse è il caso di mettersi l'anima in pace fino al prossimo anno.