Perchè Mark Ruffalo ha sostituito Edward Norton? Il caso Hulk

Lo stand-alone su Hulk è considerato da buona parte dei fan Marvel come uno dei passaggi a vuoto del Marvel Cinematic Universe, nonostante un cast di prim'ordine e un Edward Norton che in molti ritengono ancora essere un Bruce Banner all'altezza, se non migliore, di quello di Mark Ruffalo. Ma come si spiega, allora, l'addio dell'attore?

Come tutti ricorderete, infatti, Norton abbandonò l'allora neonato Marvel Cinematic Universe subito dopo averne interpretato uno dei principali protagonisti: una scelta sulla quale l'attore stesso ha mantenuto il riserbo per un bel po' di tempo, salvo poi spiegare finalmente la sua posizione.

Norton addusse infatti come motivazione il non voler restare imbrigliato per troppo tempo in un solo personaggio, perdendo così l'opportunità di prender parte ad altri progetti: "C’erano così tante cose da fare, io cercavo la diversità. In pratica ho rispettato il patto che avevo fatto con me stesso di cercare di fare cose diverse. Forse, a livello del subconscio, non volevo che tutti mi vedessero solo per un ruolo e che questa cosa si riflettesse su di me come attore" furono le parole dell'attore al riguardo.

Concluse poi la star di Fight Club: "Penso che una cosa di possa fare solo una volta, se continui rischia di diventarti come un vestito cucito addosso. Diventi solo quello agli occhi della gente. Se avessi continuato, non avrei fatto Moonrise Kingdom, Gran Budapest Hotel, Birdman, perché si sarebbero tutti sovrapposti agli Avengers. E questi film era prioritari per me. Continuo lo stesso ad essere un fan dei supereroi, e sono davvero felice di esserne stato uno almeno una volta".

La scelta a quel punto ricadde dunque su Ruffalo, che era effettivamente già stato preso in considerazione dagli Studios prima di virare su Norton. Ma a proposito di rimpiazzi: in un recente video deepfake troviamo Eric Bana nel ruolo di Hulk al posto di Mark Ruffalo!