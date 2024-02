Perché Madame Web non ha una scena post credit? Lo rivela la regista

Madame Web ha rotto una sorta di tradizione nell'ambito dei film tratti da Marvel. Rispetto ai titoli del Marvel Cinematic Universe, il lungometraggio con Dakota Johnson non presenta scene post-credit. Il motivo dell'assenza di una scena conclusiva dopo i titoli di coda l'ha spiegato la regista del film, S.J. Clarkson.

Nonostante il pessimo esordio su Rotten Tomatoes di Madame Web, il film continua a far parecchio discutere tra i fan.

"Abbiamo giocato con alcune idee e ancora una volta ho sentito che avevamo detto tutto. Ma è stato quasi, e non voglio entrare in territorio spoiler, il modo in cui è finita la storia, poi c'è stata la conclusione e poi qualcos'altro; ho sentito di aver ricevuto qualcosa alla fine, se capite cosa intendo. Quindi, quando lo guarderete, vedrete. Perché c'è la scena in cui finiamo e poi c'è quest'altra cosa e poi c'è questa scena che avrebbe potuto essere quella [post-credit]. Ma poi, perché lei ha le idee chiare, sono stata in grado di vederla nel film. Ho visto quella scena dei titoli di coda prima quindi potevamo benissimo metterla all'inizio" ha cercato di spiegare Clarkson.



La conferma è arrivata anche dal produttore di Madame Web, Lorenzo diBonaventura:"È davvero la storia di Madame Web. Quindi, sotto questo aspetto, se sei un fan di Spider-Man amerai il personaggio perché lo conosci dai fumetti, anche se non ha un ruolo così importante nei fumetti, stiamo raccontando l'origine della storia di Madame Web. E così la incontri prima che diventi effettivamente la persona che conosci nei fumetti e capisci com'è diventata quella persona. Penso che sarà un terreno davvero inesplorato e fresco per i fan".

