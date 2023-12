Perché Macaulay Culkin non partecipò a Mamma ho Preso il Morbillo?

La saga di Mamma Ho Perso l’Aereo rappresenta una serie storica e classica del periodo natalizio e ha lanciato la carriera tutt’altro che semplice di Macaulay Culkin. Il ragazzo, nonostante il successo ottenuto dai primi due film non era tornato nel terzo capitolo, Mamma Ho Preso il Morbillo, sentendosi stanco e frustrato dallo show business.

Dopo aver riportato le parole di Rob Schneider, convinto che Mamma Ho Riperso l’Aereo sia un film superiore al primo, torniamo a occuparci della saga creata da John Hughes per cercare di capire le motivazioni dietro l’assenza di Macaulay Culkin nel terzo film.

Mamma Ho Preso il Morbillo ha infatti visto un recasting completo anche a causa della scelta dell’allora attore prodigio, deciso a non prendere parte ad altri film in quel momento storico.

Dopo la sua performance in Richie Rich, Culkin, stando a quanto riportato da Vanity Fair avrebbe annunciato ai suoi genitori di averne abbastanza: “Io ho finito, ragazzi. Spero che abbiate guadagnato tanto, perché non ci saranno altri soldi che arriveranno da me”.

Altre indiscrezioni parlano di un Culkin stanco del ruolo e, più in generale di tutto quello che comportasse essere parte di Hollywood. In un’intervista con Time, l’attore aveva infatti ribadito: “Quando mi sono fermato, speravo soltanto fosse finita e che non avrei più dovuto farlo ancora. Speravo soltanto di sparire dalla faccia della Terra. Ci ho messo sei anni per capire che la cosa non fosse possibile”.

In attesa di poter vedere di nuovo Mamma Ho Perso l’Aereo in programmazione su uno dei nostri canali nazionali, vi lasciamo alle parole di difesa per Mamma Ho Preso il Morbillo da parte dei fan.