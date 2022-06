Perché Loki non sarà in Thor Love & Thunder? Rispondono Chris Hemsworth e Taika Waititi

In Thor Love & Thunder tornerà Natalie Portman nella veste totalmente di nuova di Jane Foster La Potente Thor, tuttavia un grande protagonista della saga del Dio del Tuono per la prima volta mancherà all'appello: stiamo parlando di Loki, il Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston.

Dopo aver condiviso lo schermo in Thor, Thor: Dark World e Thor: Ragnarok, infatti, Chris Hemsworth e Tom Hiddleston si sono incrociati per l'ultima volta in Avengers: Infinity War, dopo il quale le strade di Thor e di Loki si sono separate: il Dio dell'Inganno è diventato il protagonista dell'acclamata serie tv Disney Plus omonima, che tornerà per una seconda stagione, mentre il Dio del Tuono sarà al centro del primo quarto episodio di una saga stand-alone del MCU.

Ma come mai Loki non sarà in Thor Love & Thunder? Tecnicamente il Loki di Terra-616 è morto in maniera definitiva, sebbene la sua variante L1130 sia a spasso per il Multiverso. E infatti Chris Hemsworth e Taika Waititi hanno scherzato che Tom Hiddleston per loro è morto: "Tom non voleva essere coinvolto. Ha detto: 'Io vi odio tutti', e in particolare penso che odi me", ha scherzato la star. "E' un vero peccato, ma è così: però lo capisco, voglio dire, quante altre volte possiamo ucciderlo? No, seriamente, amiamo Tom. Amiamo Tom. Sì. Ma è morto. Non lui, intendo, ma il nostro personaggio di Loki". Taika Waititi però ha precisato: "No, no, è morto per noi, proprio lui, Tom, per noi è morto, non è più un amico".

Thor Love & Thunder uscirà il 6 luglio. Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che tra i ritorni ci sarà anche quello di Lady Sif interpretata da Jaimie Alexander, assente nella saga da Thor: Dark World ma rivista recentemente nella serie tv Loki.