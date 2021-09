Perché Lilly Wachowski ha lasciato Matrix: Resurrections? I retroscena del nuovo film

Lilly Wachowski, co-sceneggiatrice e co-regista della trilogia originale di Matrix, non ha fatto parte della produzione del prossimo quarto capitolo, Matrix: Resurrections, il cui trailer ufficiale sarà presentato questo pomeriggio come .anticipato dai teaser Pillola Rossa e Pillola Blu.

Ma per quale motivo Lilly Wachowski ha lasciato Matrix: Resurrections? La regista ne ha parlato nel corso di un recente panel virtuale con la Television Critics Association per la sua serie Showtime Work in Progress. "Diciamo che è dura", ha dichiarato Lilly Wachowski. "Sono uscita dalla mia transizione nel 2016 ed ero completamente esausta perché avevamo appena realizzato Cloud Atlas e Jupiter Ascending e la prima stagione di Sense8, tre progetti uno dopo l'altro. Ne stavamo distribuendo uno mentre preparavamo l'altro contemporaneamente. Stiamo parlando di tre progetti da oltre cento giorni di riprese ciascuno, il tutto durante la transizione. Ero totalmente e completamente esausta, quindi ho capito che avevo bisogno di un po' di tempo lontano da questo settore. Avevo bisogno di riconnettermi con me stessa come artista e come persona l'ho fatto tornando a scuola, dedicandomi alla pittura e cose del genere".

Secondo quanto ha dichiarato, la decisione di non prendere parte a Matrix 4 è maturata durante la seconda stagione di Sense8.

“Lana aveva avuto questa idea per un altro film di 'Matrix', e abbiamo avuto un lungo discorso in proposito. Abbiamo iniziato a parlarne tra la morte di nostro padre e la morte di nostra madre, che sono capitate ad una cosa come cinque settimane di distanza. E ho sentito qualcosa di sgradevole nell'idea di tornare indietro e farmi coinvolgere in un progetto che avevamo iniziato e concluso tanti anni prima. Non volevo pensare di aver attraversato la mia transizione, questo enorme sconvolgimento nella mia vita, e aver vissuto il senso di perdita per mia madre e mio padre, solo per tornare su un sentiero che avevamo già battuto. Volevo scoprire cose nuove."

Per altri approfondimenti, scoprite tutto quello che c'è da sapere su Matrix: Resurrections.