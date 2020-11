Perché si sono lasciati Johnny Depp e Winona Ryder?

Difficile, al giorno d'oggi, ricordare un Johnny Depp sentimentalmente appagato: i postumi della disastrosa relazione con Amber Heard ci stanno regalando l'immagine di un uomo distrutto, ben lontano da quello che era il Depp felice e innamorato a cui i fan erano abituati durante gli anni della sua relazione con Winona Ryder.

La love story tra le due star di Edward Mani di Forbice (che, al contrario di quanto pensano alcuni, cominciarono a frequentarsi prima di incontrarsi sul set del film di Burton) è ricordata ancora oggi come una delle fiabe più felici che Hollywood abbia mai regalato al mondo del cinema e del gossip.

Una fiaba finita improvvisamente e per motivi mai del tutto chiariti: c'è chi parla di una Winona troppo giovane e desiderosa di fare altre esperienze, chi invece chiama in causa dei gravi problemi personali di lei, ma anche chi si limita a scrollare le spalle, arrendendosi davanti all'inspiegabilità della cosa.

Ciò che è certo è che il Depp post-Winona, nonostante più di una relazione felice (quella con Vanessa Paradis, soprattutto), sembra non aver mai del tutto ritrovato la quadratura del cerchio, sentimentalmente parlando; la star di Stranger Things, dal canto suo, è stata la prima ad esporsi in difesa del suo ex davanti alle accuse di violenza mosse all'attore da Amber Heard, segno di una stima e di un affetto mai andati perduti.

Il mistero della loro rottura sembra destinato a restare intatto: recentemente, però, qualcuno parla di un riavvicinamento e di uno scambio di messaggi costante. Sarà vero? Certo è che sarebbero in molti a gioire di una simile eventualità. Negli ultimi giorni, intanto, anche Rosamund Pike ha difeso a spada tratta Johnny Depp.