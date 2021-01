Perché King Kong è grande come Godzilla nel nuovo film del MonsterVerse?

Dopo l'uscita dello spettacolare trailer ufficiale di Godzilla vs Kong, crossover del MonsterVerse diretto da Adam Wingard, tra le tante domande che hanno iniziato ad attanagliare la mente dei fan la più ricorrente è stata la seguente: perché Kong è grande quanto Godzilla nel nuovo film, quando il Predatore Alpha dovrebbe dominarlo?

Mentre ogni altro Kaiju alla fine di Godzilla II: King of the Monsters si è inchinato di fronte al Predatore Alpha, come viene anche specificato nel filmato "Kong non si piega a nessuno", il che potrebbe anche renderlo uno dei motivi del mastodontico bisticcio tra i due mostri, ma anche il fatto che a quanto pere le specie dei due kaiju siano nemici praticamente ancestrali.



Il fatto è che se in Kong: Skull Island il Re dei Primati era il più alto mai apparso su schermo ma non alto quanto Godzilla, nell'epico scontro a cui assisteremo a marzo i due praticamente di eguaglieranno in altezza. Sappiamo che il Predatore Alpha è alto 120 metri circa (393 piedi), e a giudicare dal trailer ora Kong dovrebbe raggiungere un'altezza compresa tra i 110 e i 120 metri (350-400 piedi).



Originariamente, nel film ambientato negli anni '70 e dunque cinquant'anni prima degli eventi del crossover, Kong era alto "solo" 30 metri (104 piedi), ma allora - e viene specificato - era ancora un primate adolescente ed era ancora in fase di crescita. In sostanza, Kong ormai divenuto adulto ha raggiunto la stessa altezza del Predatore Alpha e dovrebbe essere anche considerevolmente più potente.



Vi lasciamo alla nostra analisi del trailer di Godzilla vs Kong.