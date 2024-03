Perché Killers of the Flower Moon non ha vinto nemmeno un Oscar?

Era abbastanza preventivato e alla fine è successo: Killers of the Flower Moon è tornato a casa a mani vuote, senza nessun premio conquistato. Ma come mai il film di Martin Scorsese non ha vinto nemmeno un Oscar?

Come vi dicevamo in apertura i pronostici davano molto indietro Killers of the Flower Moon. Nella stagione dei premi il film di Martin Scorsese non è andato benissimo e infatti arrivava sfavorito in quasi tutte le categorie in cui era candidato (che erano comunque parecchie, ben dieci).

L'unica categoria per la quale sembrava potesse spuntarla era quella della Miglior attrice protagonista: Lily Gladstone stando alle ultime proiezioni e vista la vittoria ai SAGA appariva un po' in vantaggio rispetto a Emma Stone (e infatti la sorpresa dell'attrice di Povere creature la dice lunga una volta che è stata proclamata vincitrice, ma poteva anche essere che il vestito rotto di Emma Stone agli Oscar abbia contribuito).

Resta il fatto che Killers of the Flower Moon ripropone un leitmotiv tra Martin Scorsese e l'Academy per cui i votanti non sono così benevoli nei confronti dei suoi ultimi film. Anche The Irishman ottenne dieci nomination agli Oscar portandosi a casa zero statuette.

C'è anche da dire che la qualità media di quest'anno era altissima, e chi ha battuto Killers of the Flower Moon nelle rispettive categorie lo ha fatto con pieno merito.

E secondo voi Killers of the Flower Moon si meritava qualche statuetta? Diteci la vostra nei commenti! Noi vi lasciamo a 5 curiosità su Killers of the Flower Moon.