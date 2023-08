Perché Keira Knightley era convinta che Pirati dei Caraibi sarebbe stato un brutto film?

Keira Knightley dei Pirati dei Caraibi non aveva mai sognato di fare "film del genere", e, come se non bastasse, nutriva la profonda convinzione che si sarebbe rivelato un brutto film; da cosa può derivare un pensiero così netto (ed errato)?

Così ricorda Richard Curtin, regista di Love Actually: "Con Keira, eravamo soltanto al suo secondo film, e ricordo che mentre giravano le chiesi quale progetto avrebbe realizzato subito dopo. Al che, lei ha risposto così: 'Oh, sarà terribile e probabilmente ho commesso un errore madornale, ma sto recitando in questo film sui pirati'".

Come sappiamo già, la sua ipotesi si sarebbe rivelata fallace su tutta la linea: il primo capitolo della saga (La maledizione della prima luna) avrebbe incassato 70 milioni di dollari nel primo giorno di proiezione, per un totale complessivo di 654 milioni. Anche la critica è stata lusinghiera, come ci ricorda il punteggio di approvazione dell'80% su Rotten Tomatoes e la valutazione di 7,1/10 su Metacritic; inoltre, Alan Morrison di Empire definì la pellicola come "il miglior blockbuster dell'estate".

Sul fronte dei riconoscimenti ufficiali, il successo non è da meno. La maledizione della prima luna ha ricevuto una candidatura al Golden Globe e cinque al Premio Oscar (miglior attore protagonista, trucco, sonoro, montaggio e migliori effetti speciali).

Ecco spiegata la volontà di realizzare ben quattro seguiti, ossia La maledizione del forziere fantasma (2006), Ai confini del mondo (2007), Oltre i confini del mare (2011) e La vendetta di Salazar (il più recente, che risale al 2017).

Per fare un tuffo nel passato, non perdetevi la nostra entusiastica recensione di Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna.