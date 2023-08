Perché Keanu Reeves non ha finito la scuola? 'Ero un pessimo studente'

Keanu Reeves è un divo dal cuore d'oro, e, se consideriamo i numerosi ostacoli che ha dovuto superare nel corso della vita, la sua figura appare ancora più luminosa: basti pensare alle difficoltà durante il periodo scolastico.

L'attore di Matrix, John Wick e Constantine è affetto da un disturbo nell'apprendimento, la dislessia. "Poiché avevo difficoltà a leggere, non ero un bravo studente" ha dichiarato. "Non ho finito nemmeno il liceo. Quand'ero bambino fingevo molto, rappresentava un modo per celare la costante sensazione di non essere in forma. A quindici anni, però, ho iniziato a recitare e mi sono appassionato, perché era come l'hockey: potevo essere una persona diversa" – ricordiamo infatti come il suo intento fosse iniziale diventare un giocatore professionista di hockey sul ghiaccio.

In una delle cinque scuole che ha frequentato, la Etocicoke School of the Arts, è stato addirittura espulso. "Ero grassoccio e correvo molto" ha continuato. "Con tutta la turbolenza che mi ritrovavo, una volta ne ho sparata una di troppo. Be', diciamo che la macchina pulita non era quella più della storia: li stavo soltanto intralciando, immagino".

Il talento dell'attore è sotto gli occhi di tutti, a dimostrare come la scuola, spesso, non riconosca i talenti meno "classici" degli studenti: nella ricca filmografia, ricordiamo I ragazzi del fiume, Point Break - Punto di rottura e Replicas, a cui si aggiungono partecipazioni in serie TV quali American Playhouse, Easy to Assemble e Swedish Dicks. A proposito, John Wick 5 è ufficiale!