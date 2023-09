Perché Keanu Reeves fu costretto a cambiare nome?

Keanu Reeves è uno di quegli attori capaci di calamitare l’attenzione del pubblico su un prodotto anche soltanto grazie alla propria presenza e, negli ultimi anni, è diventato un vero fenomeno della rete per il suo stile di vita non proprio da star di Hollywood. Eppure c’è stato il rischio che i fan non lo conoscessero con il suo vero nome.

Dopo avervi mostrato la casa di Los Angeles di Keanu Reeves, torniamo a parlare del protagonista di Matrix per raccontare un aneddoto particolare che ha riguardato i primi periodi della sua carriera di attore.



Pare infatti che all’epoca gli avessero consigliato e lo avessero convinto a cambiare nome considerando il suo come troppo esotico e portandolo a sceglierne un altro prima di tornare sui propri passi.

Lo ha raccontato lo stesso Reeves in una recente intervista: “Ho avuto la mia prima automobile a 20 anni e al volante di quella ho guidato fino a Hollywood. Naturalmente, quando sono arrivato là, volevano che cambiassi nome. Keanu era troppo etnico”.



Quindi l’attore ha spiegato di aver accettato la cosa e di aver cominciato a usare K.C. Reeves al posto del suo nome di battesimo, non considerando i problemi che la cosa gli avrebbe causato. Reeves ha infatti raccontato di non essere stato in grado di essere reattivo quando qualcuno lo chiamasse con il suo vero nome, tanto da non alzare neanche la testa quando veniva chiamato in causa durante i provini.



Da questa sua confusione la decisione di tornare al suo nome originale, quello con cui poi diventerà famoso e quello con cui per Keanu Reeves verrà ricordato come un divo dal cuore d’oro.