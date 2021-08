Perché Johnny Depp è così odiato? Nuove polemiche investono la star, ecco cosa è successo

Qualche giorno fa vi riportavamo la notizia dell'imminente consegna di un premio alla carriera per Johnny Depp, con il Festival del Cinema di San Sebastian che omaggerà la star di Pirati dei Caraibi con uno dei suoi riconoscimenti più prestigiosi.

In quelle ore vi avevamo avvisato che negli Stati Uniti, specialmente a Hollywood, la notizia non era stata presa benissimo, considerati i venti assai contrari che nell'ultimo periodo soffiano contro l'attore dopo la famosa e chiacchieratissima causa legale contro il Sun e la sua ex moglie Amber Heard. E infatti, adesso, la situazione è nuovamente degenerata, al punto da rimbalzare anche in Europa.

L'Associated Press ha riferito che un gruppo di registe donne hanno protestato contro l'assegnazione a Depp della più alta onorificenza del festival di San Sebastian. Cristina Andreu, presidente dell'Associazione spagnola delle registe donne e dei media audiovisivi, si è detta "molto sorpresa" dal premio. "Il Donostia Award è il premio più importante del festival e mira ad onorare il successo di una vita. Questa mossa mette in cattiva luce il festival e la sua leadership e soprattutto trasmette un messaggio terribile al pubblico: non importa se sei un abusatore, l'importante è che tu sia un buon attore", ha detto la Andreu all'Associated Press.

Ricordiamo che Johnny Depp ha perso la sua causa per diffamazione l'anno scorso contro il Sun, giornale britannico che lo aveva accusato di violenza domestica spalleggiando la testimonianza dell'ex moglie della star, Amber Heard. A Depp è stato recentemente negato il permesso di fare ricorso contro la sentenza, con la corte britannica che ha affermato che il suo appello non aveva "nessuna reale prospettiva di successo". Nel frattempo, anche il festival di Karlovy Vary della Repubblica Ceca ha annunciato che onorerà Johnny Depp con un altro premio alla carriera. Il San Sebastian Intl. Film Festival si svolgerà dal 17 al 25 settembre di quest'anno. La consegna del premio a Johnny Depp avverrà il 22 settembre.

Voi che cosa ne pensate di questa situazione? Ditecelo nei commenti.