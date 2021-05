Perché Johnny Depp non farà Pirati dei Caraibi 6? Il punto della situazione

Pirati dei Caraibi non sarebbe mai stato Pirati dei Caraibi senza Jack Sparrow: il personaggio di Johnny Depp è uno dei principali elementi distintivi (se non il principale in assoluto) della saga targata Disney, ma ciò non è bastato a vederlo riconfermare in occasione dell'imminente reboot del franchise.

Per quale motivo, dunque, Disney ha optato per una soluzione così radicale? Il primo motivo a venirci in mente è probabilmente la voglia di dare un taglio netto con il passato: Jack Sparrow è un personaggio ingombrante e, nell'ottica di ripartire da zero, aggrapparsi ad un totem del genere vorrebbe dire rischiare di cadere negli errori che avevano affossato gli ultimi due capitoli della saga.

Non meno importanti sono state inoltre le vicende personali di Johnny Depp: l'attore è ormai da tempo coinvolto in un'estenuante causa con l'ex-moglie Amber Heard, con le accuse di quest'ultima che parlano di atteggiamenti violenti tenuti nel corso del matrimonio. Accuse, quelle di Amber Heard, che sono valse a Depp anche l'allontanamento dall'altro grosso franchise che faceva affidamento su di lui, vale a dire quello di Animali Fantastici.

Certo, per il futuro mai dire mai, ma ad oggi le speranze di rivedere Jack Sparrow sono dunque davvero prossime allo zero. Johnny Depp, comunque, ha ammesso di non sentire la mancanza di Pirati dei Caraibi.