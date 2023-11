Perché Jeremy Allen evitava Zac Efron sul set di The Iron Claw?

Jeremy Allen White di The Iron Claw aveva dubbi sulla sua trasformazione, e a suscitargli altrettante perplessità era il rapporto con Zac Efron: l'attore di The Bear, infatti, arrivava addirittura a evitare il collega al di fuori delle riprese... Com'è possibile?

A motivare la scelta è White stesso. "Avete visto il trailer?" ha domandato. "Penso che [Zac] sia... enorme, non saprei come altro definirlo. Non volevo stare vicino a lui quando era sul set, perché avrei evidenziato quanto io fossi minuto al suo cospetto".

Da parte sua, però, l'attore ha fatto tutto il possibile per aumentare la massa muscolare – perfino seguire una dieta da lui definita "schifosa".



Inoltre, non tutto il male vien per nuocere: "Zac è una persona fantastica" ha aggiunto. "Soltanto stare insieme a lui mi spingeva a mangiare e allenarmi sempre più". Senza contare la bellezza della disciplina, al punto che "gli sport basati sul combattimento sembrano una danza, basata sulla totale padronanza del proprio corpo e dello spazio circostante. A ciò si aggiunge la necessità di non ferire se stessi e il prossimo".

Diretto da Sean Durkin, The Iron Claw è incentrata su Kevin Von Erich, e arriverà in sala il 22 dicembre 2023. Nel cast, oltre a White ed Efron, ricordiamo anche Harris Dickinson, Maura Tierney, Holt McCallany e Lily James. Per chi non conoscesse Kevin Von Erich, si tratta di un ormai ex-wrestler statunitense che, vincitore del WCWA World Tag Team Championship, nel 2009 è rientrato nella WWE Hall of Fame.

Tornando alle parole dell'attore, invece, non perdetevi il trailer di The Iron Claw, che mostra Zac Efron pompato come non mai.