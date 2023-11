Perchè Jennifer Lawrence pensò di lasciare gli X-Men?

Jennifer Lawrence, pur amando il ruolo di Mistica, sembra aver trovato alcune difficoltà di ordine pratico che l'hanno portata addirittura a prendere in considerazione l'idea di abbandonare il set di X-men.

Le lamentele di Lawrence riguardano principalmente il costume di Mistica. Oltre alle proteste per la scomodità del costume, l'attrice ha raccontato anche delle difficoltà relative al make up. Mistica è conosciuta per la sua caratteristica pelle blu da rettile che le permette di cambiare forma e i suoi capelli rossi. Lawrence ha dichiarato che il processo di trucco e parrucco per entrare nei panni di Mistica richiedeva più di otto ore, durante le quali era costretta a rimanere in piedi o a stare seduta su un sellino per bici.

Durante un episodio del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'attrice ha ricordato il faticoso processo quotidiano di trasformazione in Mistica: "Di solito durava otto ore, fantastico. [Durante le otto ore] stavo in piedi o seduta su un sellino per bici. Ogni donna sa che è il nostro sogno che diventa realtà."

Parlando della complessità del processo make up a cui veniva sottoposta, Lawrence ha anche menzionato la tentazione di lasciare il franchise per paura che la pittura blu usata sulla sua pelle contenesse tossine pericolose per la sua salute. "All'inizio non mi importava dei fumi e delle tossine. Ora ho quasi 25 anni. E sono tipo: "Non riesco nemmeno a pronunciare questa cosa e sta finendo nel mio naso? La sto respirando?" ha commentato l'attrice. Una preoccupazione che potrebbe portarla a non interpretare in futuro il ruolo di Mistica.

Le sue proteste e la minaccia di abbandonare il franchise hanno convinto lo studio ad apportare delle modifiche importanti al costume di Mistica: al posto dei numerosi strati di pittura blu a diretto contatto sulla pelle, è stato permesso a Lawrence di indossare una tuta aderente. Il processo così sì è ridotto drasticamente anche in termini di durata, passando da otto ore a "sole" tre ore.