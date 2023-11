Perché Jenna Ortega voleva farsi bionda? La decisione della star di Mercoledì

Entrare tra le stelle di Hollywood molto spesso porta attori ed attrici non solo a cambiare il proprio rapporto con il lavoro ma anche il look. Pare, addirittura, che Jenna Ortega abbia pensato di farsi bionda per essere più aderente ai canoni che il mondo del cinema mainstream imponeva.

Ciò che ha lanciato definitivamente la carriera dell'attrice è stato Mercoledì, ma prima, l'Ortega ha avuto un ottimo percorso da attrice bambina. Quando ha deciso di fare il salto definitivo, non fu definita adatta per i canoni di Hollywood. Come è ben noto, le minoranze nel mondo del cinema americano, hanno impiegato anni a trovare un proprio spazio, in particolare le etnie sudamericane e ispaniche. Solo negli ultimi anni è avvenuto un incremento importante, confermato anche in moltissimi film. Pare però che, inizialmente, l'Ortega abbia avuto non poca difficoltà ad inserirsi nel "giro" giusto, tanto da pensare di cambiare il proprio aspetto. La Ortega è diventata un personaggio iconico in Mercoledì proprio grazie a questo.

L'attrice, infatti, pensò di tingersi i capelli biondi per rispettare maggiormente i canoni che Hollywood imponeva in quel periodo. Il caso dell'Ortega è uno dei tanti che ha coinvolto attori o attrici ispaniche. Interpreti come Pedro Pascal, Benicio Del Toro, Diego Luna ed Oscar Isaac, di origini sudamericane hanno faticato per anni in pellicole minori prima di ottenere un ruolo che mettesse in mostra il loro talento. Il caso dell'Ortega è l'ennesimo che conferma la lentezza dell'industria cinematografica nell'essere inclusivi per quanto riguarda la qualità degli attori con cui collaborare.

Dopo la fine di Mercoledì Jenna Ortega ha svelato la scena che l'ha fatta emozionare durante le riprese. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!