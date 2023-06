Perché James Cameron viene intervistato sulla tragedia del Titan? Più di un regista

Per una volta dopo tanti mesi il nome di James Cameron è tornato in auge non per via dei suoi film, ma con qualcosa che purtroppo non ha nulla a che fare con il cinema: il terribile disastro del sommergibile Titan, che ha causato la morte di cinque turisti.

L'autore, celebre per aver diretto i blockbuster pluri-miliardari Titanic, Avatar e Avatar: The War of Water, in questi giorni è infatti spuntato in praticamente tutte le televisioni del mondo (anche quelle italiane) per commentare l'accaduto, non certo in qualità di regista cinematografico ma con la qualifica di esperto di ingegneria e immersioni subacquee.

Non tutti sanno infatti che, sebbene Cameron non abbia una laurea formale in materie scientifiche (ha frequentato brevemente il college California State University di Fullerton e ha studiato fisica, quindi è passato alla letteratura inglese per poi prima abbandonare definitivamente), ha sempre avuto la passione per la tecnologia e l'ingegneria, tant'è che il suo ingresso a Hollywood è avvenuto proprio grazie ai reparti di effetti speciali (e i suoi film, nel corso di quarant'anni, hanno sempre imposto nuovi standard dal punto di vista dell'avanguardia tecnologica).

L'altra grande passione dell'autore è il mare, e fu nel 1989 che questi due campi di interesse entrarono in contatto grazie al cinema, con il film The Abyss, che portò James Cameron ad iniziare letteralmente una carriera secondaria in qualità di esploratore oceanico: per la produzione del film, che segue un gruppo di esploratori dell'oceano profondo che incontrano una razza aliena nascosto laggiù, Cameron ha effettivamente iniziato a costruire della vera attrezzatura subacquea e nuove cineprese subacquee da usare per le riprese, e da quel momento in poi Cameron ha iniziato a definirsi come "un vero ingegnere ma senza una laurea".

Infine, la sua terza grande passione è notoriamente la storia del disastro del Titanic: per sua stessa ammissione, la realizzazione del film è stata 'solo una scusa' al fine di trovare i finanziamenti necessari per le innumerevoli immersioni dedicate agli studi del vero relitto, sul set ricostruito con una dovizia di particolari senza precedenti. Non si contano poi i tantissimi documentari realizzati sulla vita in fondo al mare, e tutti gli anni di esperienza accumulati a studiare i fondali oceanici: tutte queste cose insieme, fanno di James Cameron uno dei maggiori esperti del settore.

