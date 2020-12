Perché Iron Man 3 è un film di Natale? Tutto sul cinecomic con Robert Downey Jr.

Ieri vi abbiamo proposto 9 film alternativi da vedere a Natale, e fra questi abbiamo inserito anche Iron Man 3, celebre capitolo del Marvel Cinematic Universe con protagonista Robert Downey Jr.

Ma perché Iron Man 3 è considerato un film di Natale? La risposta è molto semplice ed è legata soprattutto ad un nome: Shane Black, regista e sceneggiatore del terzo episodio della saga stand-alone dell'Uomo di Ferro.

La trama di Iron Man 3 potrebbe svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno, considerando che non dipende affatto dalla sua ambientazione natalizia. Eppure è proprio l'atmosfera dicembrina quella scelta da Black, autore noto per ambientare la maggior parte dei suoi titoli nel periodo delle festività natalizie.

Soprattutto però è l'essenza del racconto della nuova avventura di Tony Stark che fa di Iron Man 3 un perfetto film di Natale: addirittura una chiave di lettura dell'opera la paragona a A Christmas Carol di Charles Dickens, con il villain Killian che rappresenta il fantasma del Natale passato, lo stress post-traumatico legato agli eventi di Avengers rapportato al fantasma del natale presente e il bambino (che sarà presente al suo funerale in Avengers: Endgame) il fantasma del natale futuro. Senza contare la scena iniziale ambientata a capodanno e la celebre "Jingle Bells" che accompagna un momento topico del film, Iron Man 3 racconta una storia di trasformazione e risveglio 'spirituale' che incarna perfettamente il senso del Natale.

