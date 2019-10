Ecco perché sarebbe importante rivedere Anakin Skywalker in Star Wars IX

Dopo l'uscita del trailer finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, cresce sempre di più l'attesa per l'episodio finale di una saga che ci ha tenuto compagnia per nove film, divisi in tre trilogie. A giudicare dal titolo, la dinastia degli Skywalker avrà un ruolo cruciale nella conclusione degli eventi.

Al momento, gli unici personaggi rimasti che hanno sangue Skywalker nelle vene sono Kylo Ren (Adam Driver) e la principessa Leia della compianta Carrie Fisher. J.J. Abrams darà sicuramente spazio anche ai due Skywalker - Luke e Anakin - che hanno guidato rispettivamente la prima e la seconda trilogia. Mentre Luke (Mark Hamill), di cui si sente la voce nel trailer, sembra destinato a comparire come Fantasma della Forza dopo il suo sacrificio nel precedente Gli Ultimi Jedi, non è ancora chiaro il ruolo di Anakin. Quest'ultimo, però, è secondo The Hollywood Reporter il personaggio che meglio di tutti tiene legate le tre trilogie, e quindi quello ideale per tirare le somme di un discorso portato avanti per quarant'anni. Se nella prima trilogia Anakin vestiva i panni di Darth Vader, uno dei più iconici villain della storia del cinema (e Kylo Ren porta una maschera ispirata a lui), e con la sua morte viene "redento" al punto da comparire come Fantasma della Forza, nella seconda lo abbiamo visto giovane, nel ruolo del Prescelto, che viene condotto verso il Lato Oscuro da Palpatine.

The Hollywood Reporter ha così immaginato alcuni scenari in cui la figura di Anakin avrebbe il giusto risalto nel gran finale. Se, come sembra, L'Ascesa di Skywalker affermerà che l'Imperatore è il solo, vero Male, sia Luke che Anakin avranno un ruolo nella sua caduta, anche se il vero vincitore sarà uno tra Rey e Kylo. A questo punto si potrebbe immaginare una resa dei conti in stile Avengers, con i fantasmi di Skywalker padre e figlio a combattere insieme contro Palpatine. Oppure, un ritorno come fantasma della versione più giovane di Anakin, quella di Hayden Christensen, a cui sono affezionati soprattutto i fan più giovani.

In un modo o nell'altro, per avere un finale degno e che renda omaggio a tutta la saga come promesso da Abrams, c'è bisogno di Anakin Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker sarà al cinema a dicembre, e sta già ottenendo le prevendite migliori della saga.