Ecco perché era importante avere Leila in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

L'improvvisa morte di Carrie Fisher, come tutti ricorderete, gettò un'ombra non da poco su Star Wars: Episodio IX. Come sopperire alla scomparsa dell'interprete di un personaggio destinato a ricoprire ancora una volta un ruolo chiave nella saga?

Le principali ipotesi che si fecero largo nelle discussioni tra fan e addetti ai lavori furono due: morte off-screen del personaggio o ricostruzione in CGI, con la prima opzione considerata però, sin dal primo momento, ben poco generosa nei confronti di una delle protagoniste della saga.

Seguì quindi la conferma: in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker Leila ci sarà. A spiegarci la scelta sono stati lo stesso J. J. Abrams e Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm: "Penso ci fosse questo enorme senso di responsabilità. Abbiamo passato ore a parlare di come volessimo rendere tutto ciò, Leila prima di tutto. Fu una conversazione molto, molto complicata. Ma sappiamo quanto sia stato importante il suo personaggio" ha dichiarato Kennedy, a cui Abrams ha subito fatto eco: "Non volevamo semplicemente dire che lei fosse altrove, o che fosse semplicemente morta da un film all'altro. Semplicemente non c'era modo di concludere così la storia, lei ne è una parte troppo importante".

Parole che lasciano intendere, dunque, che la presenza di Leila in Episodio IX non si limiterà semplicemente ad una sequenza di addio: la principessa Organa avrà ancora una volta un ruolo fondamentale negli sviluppi della trama. Stando alle parole di Daisy Ridley, comunque, nessuno dovrebbe restare deluso dal finale della trilogia. Ne L'Ascesa di Skywalker, inoltre, potremmo assistere alla nascita delle basi su cui si fonderanno i prossimi film della saga.