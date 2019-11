Ecco perché l'Hulk di Avengers: Endgame non era abbastanza forte per il Guanto

Hulk è universalmente riconosciuto come uno degli esseri più forti dell'universo Marvel, forse il più forte in assoluto: possibile, allora, che un essere tanto potente non sia stato capace di utilizzare il Guanto dell'Infinito (certo, non proprio una cosa da nulla) senza subirne le conseguenze?

In Avengers: Endgame abbiamo infatti visto come l'aver schioccato le dita per riportare indietro i suoi compagni sia stato pagato a caro prezzo dal nostro gigante verde, che non è riuscito a non subire il contraccolpo della straordinaria potenza delle Gemme.

Una spiegazione a ciò ci viene ora fornita dai fratelli Russo: "Abbiamo visto quanto fosse potente Thanos dal modo in cui ha sconfitto senza problemi Hulk durante Infinity War. Mettere il guanto capace di controllare l'universo è un'esperienza incredibilmente dolorosa. Danneggia in maniera permanente alcune delle creature più potenti di quest'universo, sono pochi quelli in grado di indossarlo e sopravvivere" ha spiegato Joe Russo.

"Quando Hulk riporta indietro tutti schioccando le dita con il Guanto dell'Infinito, [i Russo] volevano che pagasse a caro prezzo il suo gesto" ha poi raccontato Ryan Meinerding, Head of Visual Development dei Marvel Studios.

La scena, inoltre, avrebbe inizialmente dovuto prendere una piega diversa, con tutti gli eroi scomparsi che sarebbero dovuti tornare esattamente nel momento dello schiocco di Hulk e quindi prima dell'inizio della battaglia con Thanos; non tutti sanno, inoltre, che nelle idee iniziali dei Russo avrebbe dovuto essere qualcun altro a indossare il Guanto in luogo di Hulk.