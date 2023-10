Perché Henry Winkler rifiutó Grease? Il clamoroso retroscena su Fonzie

Henry Winkler, il celebre interprete di Fonzie in Happy Days, rifiutò il ruolo di Danny Zuko, poi divenuto iconico, in Grease. Il carisma con brillantina e la giacca di pelle non mancavano di certo a Winkler che rimpianse presto di non aver accettato di diventare il leader dei T-Birds.

Grease fece la storia dei film musical: il duro Danny Zuko e la dolce Sandy Olsson (lo sapevate che l'outfit di Sandy fu battuto all'asta per una cifra da record?) conquistarono ben presto il cuore del pubblico, tra folli corse in moto, high school, frappé al dinner. Tutto questo, Winkler lo aveva vissuto già con Happy Days compreso il ruolo di latin lover e bad boy: sembrava dunque perfetto per interpretare il tenebroso Zuko in Grease. Ma il timore dell'attore di incarnare uno stereotipo era troppo grande: sarebbe così diventato il cattivo ragazzo con la giacca di pelle e forse Hollywood lo avrebbe sempre e solo guardato con quegli occhi.

Così Winkler rifiutò e proprio il suo rifiuto diventò la fortuna di John Travolta. Ma i rimpianto, dopo anni si fecero sentire: "Sono stato stupido - ha detto Winkler a People - Ho speso così tanta energia, così tanto tempo, ho passato così tante notti insonni a pensare, come faccio a non essere un typecast?". Malgrado la star di Happy Days respinse Grease, la sua carriera fu comunque fortunata sebbene dovette passare qualche anno dopo la fine della popolare serie TV prima di tornare nel mondo di Hollywood. Grease però ha sempre un certo effetto su Winkler grazie alla sua atmosfera nostalgica alla quale ha tentato di riportarci Grease: Rise of the Pink Ladies cancellata dopo una sola stagione.