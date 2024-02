Perché Henry Cavill ha scelto Highlander? La star parla della saga

L'ex star di Justice League Henry Cavill ha affrontato in lungo e in largo il tema del suo prossimo progetto, il reboot di Highlander, e ha spiegato il motivo della scelta di dedicarsi proprio sul personaggio che venne interpretato al cinema da Christopher Lambert dagli anni '80 in poi, e divenne famoso in tutto il mondo.

Da oltre un decennio è in cantiere l'idea di realizzare un reboot di Highlander, e durante il tour promozionale di Argylle, Henry Cavill non ha disdegnato di approfondire il discorso legato al film e al motivo che l'ha portato in questa direzione. Qualche settimana fa Henry Cavill ha confermato l'inizio dell'allenamento per il personaggio.



"Dovrò rispondere a questa domanda con molta attenzione. Ero e sono un fan di Highlander. Erano dei film molto divertenti. Ovviamente, li ho guardati quando ero molto più giovane e li ho rivisti da allora. Ma anche la serie tv, ho davvero apprezzato il folklore che c'è dietro. Quel senso di tragico guerriero con una storia più complessa da raccontare risputò ad un tipo figo con la spada che fa cose fighe. E questa nuova versione va ancora più in profondità rispetto a questo concetto" ha spiegato l'attore.



Il film originale vedeva Christopher Lambert nel ruolo di Connor MacLeod, un guerriero delle Highlands scozzesi nel XVI secolo tra i pochi umani sulla Terra ad essere nati immortali, parteciperà ad un'Adunanza per ottenere la Ricompensa, il potere di tutti gli immortali di tutti i tempi. Seguirono quattro sequel cinematografici, con gli ultimi due distribuiti direttamente in home video. Ora è il momento di un nuovo reboot, con Chad Stahelski alla regia Highlander.