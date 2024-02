Perché Hayao Miyazaki ha deciso di non ritirarsi? Parla lo Studio Ghibli

Perché Hayao Miyazaki ha deciso di non ritirarsi? Come noto Il ragazzo e L'airone doveva essere l'ultimo film del maestro dell'animazione giapponese, ma qualche giorno dopo l'uscita del film lo Studio Ghibli ha confermato che l'autore in realtà sta già lavorando ad un'altra opera.

In queste ore, grazie ad una nuova intervista con il The Hollywood Reporter, il produttore dello Studio Ghibli Toshio Suzuki ha discusso del motivo per cui Miyazaki ha deciso di rimangiarsi la parola data per l'ennesima volta, dopo che già nel 2013, ai tempi dell'uscita del suo precedente film Si alza il vento, l'autore aveva annunciato il ritiro dal mondo del cinema.

"Aveva preso la decisione di tornare a lavorare circa tre anni dopo aver annunciato il suo ritiro, e quella volta devo dire che credevo sinceramente che non avremmo più fatto film insieme", ha detto il produttore. "Ma mi disse che per lui era stato imbarazzante dire una cosa per poi farne un'altra, al punto che aveva intenzione di non apparire mai più in pubblico. Tuttavia sapevo che voleva fare questo film con tutto sé stesso, quindi dopo aver esaminato gli storyboard iniziali ho provato a convincerlo. Gli ho detto che il film sembrava davvero bello, interessante e accattivante, e per me era chiaro che volesse farlo. Non ho approvato il progetto perché sarebbe stato il suo ultimo film, ma perché sapevo che voleva davvero raccontare questa storia: ora sono grato che abbia deciso di interrompere la pensione." Da ricordare che, sebbene non ci siano ancora state conferme ufficiali, secondo le indiscrezioni il nuovo film di Hayao Miyazaki sarà un sequel di Nausicaa della valle del vento.

Per altri contenuti vi ricordiamo che a marzo tornerà al cinema in Italia Lupin III: Il castello di Cagliostro, il primo lungometraggio della carriera di Hayao Miyazaki.