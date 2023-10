Perché ad Harrison Ford fu detto di cambiare nome?

Quando si parla di un attore iconico, Harrison Ford è sicuramente uno dei primi che balzano alla mente. All'inizio della sua carriera, come ogni giovane attore che si rispetti, anche una star come lui ebbe difficoltà ad essere ingaggiato. Proprio per questo motivo gli fu dato un particolare consiglio.

Nonostante il nome Harrison Ford sia diventato un vero e proprio marchio, nel corso degli anni anche lui ha avuto difficoltà a plasmare la propria immagine nel mondo del cinema e di Hollywood. Prima che diventasse l'icona nel quale si è trasformato, a Ford fu consigliato da un produttore di cambiare il proprio nome per avere prospettive migliori. Un destino, per esempio, che toccò a Michael Keaton costretto a cambiarlo poichè il suo nome di battesimo, Michael Douglas, aveva un importante omonimo a Hollywood.

Harrison Ford che ha compiuto di recente 81 anni, ha raccontato di come, all'inizio i produttori fossero convinti che il suo nome sembrasse troppo pretenzioso. Molti di loro, pare gli avessero addirittura consigliato di puntare su un look più simile a quello di Elvis Presley che in quel periodo stava conquistando anche il cinema. "Hanno detto: 'Harrison Ford non è un buon nome per te'." ha svelato l'attore in una intervista. Il consiglio, però, non aiutò molto dato che l'attore, diversi anni dopo, riuscì a raggiungere il successo globale con Indiana Jones.

