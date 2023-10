Perché Hans Zimmer rifiutò la colonna sonora di Tenet di Christopher Nolan?

Perché Hans Zimmer rifiutò di lavorare alla colonna sonora di Tenet di Christopher Nolan? Dopo anni di fruttuose collaborazioni consecutive, il sodalizio tra i due artisti si interruppe proprio con il film con John David Washington e Robert Pattinson, ma per quale motivo?

Hans Zimmer ha creato le musiche per ben sei film di Christopher Nolan, ovvero tutti e tre i film della trilogia de Il cavaliere oscuro più gli originali Inception, Interstellar e Dunkirk, ma ha notoriamente lasciato il compito di creare la colonna sonora di Tenet a Ludwig Goransson, tra i più apprezzati compositori degli ultimi anni e vincitore del Premio Oscar per la miglior colonna sonora originale con Black Panther (a lui si deve anche il mitico tema della serie tv di Star Wars The Mandalorian).

Tuttavia i rapporti professionali e personali tra Hans Zimmer e Christopher Nolan non sono cambiati, e il rifiuto del compositore di lavorare a Tenet non dipende in alcun modo da questioni private, litigi o differenze creative varie ed eventuali: semplicemente, Hans Zimmer è uno storico fan del romanzo di Dune, quando il regista Denis Villeneuve gli ha offerto la possibilità di lavorare alla colonna sonora di Dune: Parte Uno, il musicista non ha potuto proprio rifiutare, anche a costo di sacrificare il sodalizio con Nolan. La passione del compositore si è tradotta in un Oscar per la colonna sonora di Dune, il secondo della sua carriera dopo quello del 1995 per Il re leone.

L'ultimo film di Nolan con una colonna sonora di Hans Zimmer è Dunkirk, dato che per il recente Oppenheimer l'autore si è avvalso nuovamente delle musiche Ludwig Göransson. Nel frattempo, ricordiamo che le note di Hans Zimmer torneranno a vibrare in Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve, in uscita a marzo 2024.

Per altri contenuti, vi ricordiamo che Tenet è disponibile su Netflix.