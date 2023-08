Perché Gwyneth Paltrow non è tornata nel MCU? Si, ha a che fare con Iron Man

L'attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow ha messo definitivamente le cose in chiaro sul proprio account social per quanto concerne il suo mancato ritorno nel Marvel Cinematic Universe, franchise nel quale ha interpretato Pepper Potts. Paltrow ha risposto, apparentemente piuttosto infastidita, a domanda diretta con una storia su Instagram.

"Oh mio Dio, basta urlarmi contro! Semplicemente non sono tornata, abbiamo semplicemente smesso perché Iron Man è morto e perché avresti bisogno di Pepper Potts senza Iron Man? Non lo so! Chiama la Marvel e urla contro di loro, non contro di me. Io sono semplicemente seduta qui" ha dichiarato Paltrow.



In realtà Pepper Potts non è legata forzatamente ad Iron Man. Il suo personaggio evolve anche in maniera indipendente nei fumetti quindi è plausibile pensare ad un suo eventuale ritorno nel franchise anche senza la presenza di Iron Man.



L'attrice in precedenza aveva dichiarato di non essere molto convinta di tornare nel personaggio e forse è anche questo il motivo della sua assenza nei progetti successivi ad Endgame. In un podcast con la collega Scarlett Johansson, Paltrow ha sottolineato che il suo personaggio non è morto e Marvel potrebbe chiamarla da un momento all'altro. Rispondendo all'entusiasmo di Johansson circa un suo ipotetico ritorno, Paltrow ha esclamato:"Veramente? Una Pepper Potts di 64 anni? Che bello. Sono un po' vecchia per indossare un completo a questo punto".



Un mese fa Gwyneth Paltrow ha messo in affitto la propria abitazione su Airbnb per una notte a chiunque voglia trascorrere un periodo di tempo in sua compagnia.