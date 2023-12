Perché Gwyneth Paltrow non ha mai visto Avengers: Endgame? Parla l'attrice

L'attrice che interpreta Pepper Potts, Gwyneth Paltrow si è persa la visione di uno degli ultimi film della Marvel, Avengers: Endgame. Come mai? Ne parla lei stessa proprio recentemente.

"A dire il vero, a un certo punto ho smesso di guardarli. Non ho mai visto End Game. Non riesco a tenere traccia di chi è cosa. Ma probabilmente prima o poi dovrei farlo", così ha rivelato Gwyneth Paltrow al Red Sea Film Festival, in Arabia Saudita. L'attrice insomma rivela di essersi persa qualche tassello della saga degli Avengers.

Dopo aver rivelato di dover ancora recuperare il film, la Paltrow ha ripercorso i primi passi della saga, riflettendo sul fatto che: "Il primo film che abbiamo fatto è stato molto diverso dagli altri perché lo studio non pensava che sarebbe stato un grande successo. Hanno assunto Jon Favreau come regista, che è stato bravissimo. E hanno assunto Robert Downey Jr. che all'epoca non era assumibile. La sua carriera era a un punto molto basso".

È ormai da tempo che la Paltrow ci ha resi partecipi del suo rapporto speciale con Robert Downey Junior, affermando che solo lui potrebbe riportarla a recitare. L'attrice si è infatti presa una pausa dalla recitazione, in quanto proprietaria di un brand lifestyle, Goop.