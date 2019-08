Ecco perché Guillermo Del Toro non è apparso in IT: Capitolo Due

IT: Capitolo Due è senza dubbio la release horror più attesa dell'anno: perché, allora, non provare a buttarci dentro, anche solo per qualche istante, uno che sull'horror ci ha costruito (con egregi risultati) un'intera carriera?

Si tratta di Guillermo Del Toro, regista premio Oscar il cui Scary Stories to Tell in the Dark è atteso nelle sale italiane a partire dal prossimo 24 ottobre. Pare che Muschietti, che impazzisce all'idea sorprendere i propri spettatori con i cameo più inaspettati, abbia tentato in tutti i modi di far coincidere gli impegni del cineasta messicano con le riprese di IT, purtroppo con scarsi risultati.

"Sono molto ambizioso quando si tratta di cameo, è il mio marchio come regista. Volevo Guillermo nel film. Guillermo Del Toro. Ci siamo andati così vicini. Doveva interpretare un inserviente nel quale Ben si sarebbe imbattuto fuggendo da Pennywise. Ovviamente quella scena sarebbe durata almeno cinque minuti se Guillermo vi avesse preso parte" ha dichiarato Muschietti. Gli impegni di Del Toro per la lavorazione di Pinocchio hanno purtroppo reso impossibile la realizzazione dell'idea.

Muschietti ha comunque avuto modo di consolarsi con la comparsata di Xavier Dolan: lo stesso regista di IT e Jessica Chastain hanno spiegato la brutale sequenza che lo vede protagonista in un ruolo che, ovviamente, non vi anticipiamo. Andy Muschietti ha inoltre rivelato di star lavorando ad una versione definitiva di IT che includa entrambi i film.