Perché il Grinch odia il Natale? La storia dell'iconico mostro verde

Diventato iconico a livello globale grazie al film di Ron Howard con protagonista Jim Carrey, il Grinch è diventato in brevissimo tempo un vero e proprio simbolo dell'iconografia natalizia globale e "critica" verso il consumismo e l'ipocrisia natalizia di moltissime persone.

Ma da dove nasce Il Grinch? Non tutti sanno che l'irritabile mostro verde, in realtà, ha dei natali principalmente letterari. Compare, infatti, come protagonista di un racconto di Dr. Seuss, celebre autore per bambini. Il personaggio, inspiegabilmente, odia il natale e tutto ciò che riguarda le festività natalizie. L'autore, all'epoca, cercò di evitare ogni tipo di riferimento religioso raccontando solo la storia di un mostro verde che aveva come obiettivo rubare regali per far capire alle persone la tristezza del Natale.

Ciò non avviene, poiché tutti sembrano essere felicissimi anche senza dei doni. Ciò fa cambiare idea al Grinch che, finalmente, inizia a capire il vero significato del Natale. Dopo che il film animato de Il Grinch ha superato Mamma ho perso l'areo in incassi, in molti si sono iniziati a domandare da dove provenisse l'ispirazione dell'autore ad una storia di questo tipo. Secondo quanto raccontato dallo stesso Seuss, una mattina di Natale, guardandosi allo specchio aveva riconosciuto un aspetto da Grinch, sentendosi molto insofferente. Pare che, per ribaltare questa spiacevole sensazione, l'autore ci abbia scritto una storia.

Nel corso degli anni sono state realizzate diverse versioni di questo incredibile personaggio. In uno speciale abbiamo cercato di capire chi è il miglior Grinch tra Jim Carrey e Benedict Cumberbatch. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!