Perché in Godzilla x Kong non c'è Millie Bobby Brown? La spiegazione del regista

Millie Bobby Brown è particolarmente legata a Godzilla: l'attrice ha debuttato al cinema proprio con Godzilla II - King of the Monsters per poi rimanere legata al personaggio di Madison anche nel sequel Godzilla vs Kong. Stupisce, dunque, che la star di Stranger Things non sia tornata nel nuovo capitolo del MonsterVerse di Warner Bros.

Ma a tutto c'è una spiegazione ed è stato proprio il regista di Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero a rassicurare i fan sull'assenza di Millie Bobby Brown. Per Adam Wingard, infatti, il percorso di Madison Russell è stata ampiamente approfondito nei capitoli precedenti e terminato in Godzilla vs Kong: "Credo che l'arco narrativo di Madison si sia concluso nell'ultimo film - ha rivelato Wingard a Digital Spy - quando si è trattato di ideare la storia di questo film, il mio motto per tutto il tempo è stato ' la semplicità è la chiave'".

Per l'inedita collaborazione tra i due mostri (il cui esito possiamo indovinare in base alle prime reazioni a Godzilla x Kong) Wingard ha deciso di ridurre i personaggi all'osso e tentare un nuovo viaggio: "Dovevamo rinnovare un po' le cose anche con un approccio del tutto nuovo sia alla struttura della storia che ai personaggi - sottolinea il regista - volevamo fare un tuffo più intimo, e questi erano i personaggi che avevano più senso nel raccontare la storia di Kong in Hollow Earth".

Manca sempre meno al debutto del nuovo capitolo del MonsterVerse al cinema: nell'attesa potete recuperare il final trailer di Godzilla x Kong!

