Perché Godzilla Minus One? Spiegazione del significato del titolo del film

Perché si intitolata Godzilla Minus One? Ora che Godzilla Minus One è in programmazione nei cinema italiani, cerchiamo di capire il significato del misterioso titolo del 37esimo film della saga cinematografica del famoso mostro giapponese.

Il significato del titolo Godzilla Minus One è legato direttamente al concept del film e in generale alla trama raccontata: quello scritto e diretto da Takashi Yamazaki è infatti il primo film in costume della saga ed è ambientato nel 1947 (circa dieci anni prima rispetto al film originale di Godzilla, del 1954), due anni dopo la conclusione della Seconda guerra mondiale e durante l'occupazione americana. Nel corso della storia, l'incombente minaccia dell'arrivo di Godzilla e della morte e della devastazione che è destinato a portare con sé sul Giappone non smuove minimamente le forze statunitensi, che si rifiutano di venire in aiuto della popolazione, lasciandola al proprio destino.

Da qui il significato del titolo Godzilla Minus One: il Giappone è già ridotto 'a zero' dopo gli eventi della Seconda guerra mondiale e la distribuzione di Hiroshima e Nagasaki con le due bombe atomiche americane, e il violento attacco di Godzilla non farà altro che peggiorare le cose, portando 'a meno uno' lo stato di salute della nazione. Koji Ueda, presidente della casa di produzione Toho, ha spiegato che il titolo è stato scelto per chiarire che "si tratta di un nuova tipo di minaccia portata da Godzilla, che farà andare il paese in negativo".

Ricordiamo che il film sarà in programmazione nei cinema italiani ancora per pochi giorni, dato che è stato distribuito da Nexo Digital come evento speciale dall'1 al 6 dicembre. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Godzilla Minus One.