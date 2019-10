Perché Frozen II è arrivato solo ora? Lo spiega Jennifer Lee

Quando le è stato chiesto come mai c'è voluto così tanto per realizzare Frozen II - Il segreto di Arendelle, la doppiatrice originale di Anna, Kristen Bell, aveva accennato a un diario giornaliero che Jennifer Lee ha creato per tenero conto dello sviluppo dei personaggi.

Intervistata da Collider, la regista e direttrice creativa dei Walt Disney Animation Studios ha raccontato nel dettaglio il processo di creazione della nuova avventura di Elsa e Anna.

"Abbiamo passato del tempo lontano da loro" ha detto parlando dei personaggi. "Lo avevamo regalato al mondo, a quel punto, e volevo rinchiudermi di nuovo con i personaggi che avevamo costruito. Senza la pressione delle tempistiche, in quel momento, volevo vedere cosa sarebbe venuto fuori. Ci sono cose che ti ritornano in mente, che avevi dimentico. Abbiamo imparato, soprattuto per Elsa, che non sapeva cosa vuol dire essere accettati. Non l'aveva mai provato, perciò non conosceva se stessa come la persona che è ora. E wow, questo è un grande punto di partenza."

La Lee ha poi aggiunto: "Non lo sapevo ancora perché avevo scritto un personaggio che viveva nella paura e che ha sempre sofferto il fatto di essere differente, e non accettato. Quindi è stato eccitante affrontarla e scoprirla di nuovo, anche se si sentiva sopraffatta e confusa. E poi c'è Anna, un personaggio senza paura che non aveva niente da perdere nel primo film, e ora si ritrova ad avere tutto quello che ha sempre voluto, ma adesso ha anche paura di perderlo, e bisogna capire come questa cosa l'ha cambiata. Questo ci ha davvero aiutato a capire che ci sono nuovi luoghi da affrontare con questi personaggi."

In attesa di vedere il film, in arrivo nelle sale italiane il prossimo 27 novembre, vi rimandiamo al recente trailer di Frozen II e al piccolo assaggio della nuova canzone originale cantata da Idina Menzel, "Into the Unknown".