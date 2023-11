Perché il film del 1994 sui Fantastici 4 saltò?

Anche se l'MCU ha avuto il merito di rendere i supereroi di massa, prima di loro ci sono state altre saghe che hanno esplorato questo mondo. Tra le prime ad avere successo furono i film Fox degli X-Men e dei Fantastici 4. E se vi dicessimo che l'esordio della superfamiglia era previsto molto prima?

Infatti, pare che un film sui Fantastici 4 fosse in programma di uscire già nel 1994 ma il progetto, nonostante fosse andato in porto, non arrivò mai al cinema. Durante gli anni '80, il produttore cinematografico tedesco Bernd Eichinger comprò i diritti della Marvel sulla superfamiglia cercando di provare a creare il primo film incentrato su questo gruppo di personaggi. I diritti, però, sarebbero stati validi solo per un periodo determinato di tempo quindi il film sarebbe dovuto uscire in un tempo ben definito ed una finestra di tempo predeterminata.

Nel 1992 Eichinger riacquistò i diritti del film, e nelle didattiche di rinnovo della licenza c'era la necessità che il film non ottenesse una programmazione. Nonostante ciò, la sua commercializzazione è continuata, programmando una uscita nel 1994. Il film, però, non è mai uscito e tutta la proprietà dei personaggi fu poi passata alla 20th Century Fox che si mise in gioco per realizzare quello che poi sarebbe diventato il primo film su I Fantastici 4 di inizi anni 2000. Ad anni dal fatto, però, sono state ritrovati dei piccoli lavori su questo ipotetico film del 1994 e molti hanno detto come non valesse assolutamente la pena mandarlo al cinema. Vanessa Kirby nel frattempo si è definita onorata dell'essere stata accostata al ruolo di Sue Storm.

I lavori sull'esordio dei Fantastici 4 nell'MCU sono ancora in corso. Pedro Pascal sarebbe addirittura già in trattative per il ruolo di Reed Richards. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!