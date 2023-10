Perché i Fantastici 4 sono stati assenti dal MCU? Lo svela una tragica teoria su Kang

Perché i Fantastici 4 sono stati assenti dal MCU fino ad ora? Mentre continuano ad emergere nuove indiscrezioni sulla trama di Fantastici 4, una nuova teoria su Kang il conquistatore prova a rispondere alla domanda che tutti i fan della saga si fanno da anni.

Solo i fan di lunga data della Marvel Comics sanno infatti che, sulle pagine dei fumetti, Kang il Conquistatore è imparentato con i Fantastici 4, più nello specifico con il leader della famiglia di supereroi ovvero Reed Richards, alias Mr Fantastic: nel MCU finora abbiamo assistito all'ingresso in scena di tantissime Varianti di Kang, e secondo questa popolare teoria il film dei Fantastici Quattro attualmente in sviluppo e in arrivo il 2 maggio 2025 non sarà soltanto il grande ingresso della famiglia di supereroi nel MCU ma anche un passaggio fondamentale nella più vasta Saga del Multiverso.

Nei fumetti, ad esempio, il nome umano di Kang è Nathaniel Richards, un lontano discendente della famiglia Richards proveniente dal futuro: secondo la teoria, questo dettagli importantissimo dei fumetti sarà introdotto anche nel MCU durante il film dei Fantastici 4, che forse non a caso i Marvel Studios hanno in programma di distribuire al cinema come primo capitolo della Fase 6 - l'atto finale della Saga del Multiverso - e soprattutto prima degli attesissimi film crossover di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

La teoria addirittura si spinge oltre stabilendo un ulteriore collegamento con la serie tv Loki e Colui che rimane: avendo fatto la guerra a Kang, secondo la teoria Colui che rimane ha usato la TVA per spazzare via tutte le realtà alternative in cui è comparsa finora la figura di Nathaniel Richards, al fine di evitare che un giorno potesse diventare Kang. Ma ora che Colui che rimane è stato ucciso (al termine della prima stagione), la Sacra Linea Temporale è 'salva' dal suo intervento, e a Reed Richards e alla sua dinastia sarà permesso di 'nascere'.

Chiaramente, da un punto di vista editoriale, noi sappiamo che i Fantastici 4 non hanno potuto esordire nel MCU fino ad oggi a causa del fatto che i diritti sui personaggi appartenevano alla 20th Century Fox prima che, nel 2019, lo studio venisse acquistato dalla Disney, ma sarà interessante vedere in che modo i Marvel Studios 'giustificheranno' questa assenza nel contesto della continuity della saga. Forse non casualmente, in passato Kevin Feige ha anticipato che il film dei Fantastici 4 del MCU sarà totalmente diverso rispetto agli altri realizzati dalla Fox.

Per altri contenuti, ecco quando sarà svelato il cast di Fantastici 4, che i Marvel Studios hanno confermato di aver già scelto.