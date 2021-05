Perché i fan vogliono una versione di 4 ore di Star Wars: La Vendetta dei Sith?

Sull'onda del successo del movimento #ReleaseTheSnyderCut, che pochi mesi fa ha portato all'uscita del nuovo Justice League, l'anno scorso moltissimi appassionati di Guerre Stellari hanno riversato le loro speranze su una petizione per la diffusione di una versione estesa di Star Wars: La Vendetta dei Sith.

Quello che i fan hanno chiesto tramite il noto portale Change.org, in una petizione che ora ha superato le 40 mila firme, è che Lucasfilm (e dunque Disney) rendesse pubblica una presunta versione originale di Episodio III della durata di ben 4 ore. Il problema principale della questione, tuttavia, è che attualmente non esiste alcuna prova che George Lucas abbia effettivamente creato una pellicola di tale lunghezza, mentre la cosa più probabile è che i fan abbiano scambiato un semplice montaggio preliminare per un'edizione estesa che in realtà non esiste.

Se anche voi siete curiosi di vedere le scene eliminate o alternative del capitolo finale della trilogia prequel, tuttavia, vi ricordiamo che l'arrivo di Disney+ ha messo i contenuti speciali del film alla portata di un semplice click per tutti gli abbonati. Nello specifico, di seguito potete trovare la lista delle scene eliminate de La Vendetta dei Sith disponibili sulla piattaforma, nella sezione extra della scheda del film:

Anakin Uccide Shaak Ti (1 min)

Modifiche della Costituzione (2 min)

Battute in Ascensore (2 min)

Fuga attraverso l'Hangar (3 min)

Grievous Uccide una Jedi/Fuga dal Generale (3 min)

Sequenza animata di Attacco a Kashyyk e Ordine 66 (7 min)

Sequenza animata del Duello su Mustafar/Fiume di Lava (4 min)

I Semi della Ribellione -L'Appartamento di Padmé (1 min)

Sequenza animata del Duello al Senato (6 min)

Sequenza animata dell'Inseguimento su Utapau (9 min)

Yoda entra in contatto con Qui-Gon (1 min)

A proposito del franchise, i fan hanno da poco celebrato i 19 anni di Star Wars: L'Attacco dei Cloni.