Perché i fan di Harry Potter odiavano Emma Watson? 'Un sacco di telefonate infuriate'

In linea con la sua controparte narrativa, Emma Warson (interprete di Hermione Granger nella saga di Harry Potter) ha sempre dato moltissima importanza al percorso accademico, al punto che, terminata la saga di otto film, ha deciso di proseguire gli studi. Purtroppo, non tutti hanno accolto positivamente la sua decisione.

L'attrice di Marilyn, La bella e la bestia e Piccole donne, che si è laureata in Letteratura inglese alla Brown University, ha ricevuto svariati commenti rabbiosi per telefono. Così ha dichiarato al riguardo: "La gente non riusciva a credere che io, dopo Harry Potter, ho pensato: 'Vado a scuola'. In sostanza, ho impiegato cinque anni della mia vita nello studio, partecipando soltanto ai progetti più piccoli. Per molte persone, stavo perdendo moltissime opportunità. Ho addirittura ricevuto delle telefonate piene di risentimento. Ma non mi pento della mia scelta: avevo bisogno di spazio per esplorare chi io fossi veramente, stando lontana dal microscopio".

Ha poi continuato: "Ho recitato alla Brown. In Tre sorelle, per esempio: amavo quello spettacolo. Ho adorato lavorare con altre persone della mia età che stavano esplorando il mestiere. In altre parole, apprezzavo la consapevolezza di poter commettere degli errori. Avere il coraggio di prendere le distanze è stato piuttosto fondamentale, per me". In un'altra occasione, Emma Watson commentò la possibilità di lasciare Harry Potter.

Ora siamo in attesa di nuove informazioni sulla serie TV di Harry Potter, annunciata ufficialmente nell'aprile 2023 da HBO. Le richieste dei fan sono infinite, ma, al riguardo, l'interprete della saga cinematografica non ha dubbi sull'elemento che primo fra tutti la trasformerebbe in un capolavoro: Daniel Radcliffe spera che la serie su Harry Potter includa le parti tagliate.