Ecco perché L'Empire State Building è come l'Occhio di Sauron de Il Signore degli Anelli

Nelle scorse ore a New York il celebre Empire State Building ha cambiato i propri colori e aggiunto una grossa luce ad intermittenza sulla sua vetta in segno di solidarietà nei confronti dell'eroico lavoro dei primi soccorritori della città durante la pandemia di Coronavirus.

Un autore dei colleghi di The Verge, però, è apparso sul suo profilo Twitter per sottolineare la simpatica similitudine fra questa nuova versione del celebre edificio di New York e la Torre di Barad-dûr, fortezza di Mordor resa iconica dalla trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson.

Come i fan del franchise di certo sapranno, Barad-dûr è una torre di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien per le sue opere, e nello specifico per i due libri Il Signore degli Anelli e Il Silmarillion. È ovviamente anche la dimora di Sauron nella Terra di Mezzo, a est del vulcano chiamato Monte Fato.

Barad-dûr è stata ricreata per tutti e tre i film della trasposizione cinematografica de Il Signore degli Anelli sulla base dei disegni dell'illustratore John Howe, che ne ha curato il design concettuale per le scenografia insieme ad Alan Lee: a seguito della distruzione dell'Anello, l'intera fortezza collassa su stessa per poi essere polverizzata dalla deflagrazione dello stesso Sauron, come visto in una delle scene clou de Il Ritorno del Re.

