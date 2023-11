Perché Edge of Tomorrow non ha ancora avuto un sequel? La storia del film di Tom Cruise

Da anni si parla di un possibile sequel di Edge of Tomorrow, ma al giorno d’oggi nulla è stato ancora prodotto. Ma quali sono i motivi per cui il seguito non ha mai visto la luce?

La prima idea che viene in mente è quella riconducibile ai risultati al botteghino del film. Edge of Tomorrow è sicuramente una pellicola molto famosa, ma all’epoca non fu un investimento del tutto proficuo per Warner Bros. Il film con Tom Cruise ed Emily Blunt necessitava un weekend d’esordio da almeno 30 milioni di dollari negli Stati Uniti, ma ne incasso appena 28. Alla fine, l’opera guadagno globalmente 380 milioni di dollari, a fronte di un investimento totale di 300 milioni da parte della casa di produzione. Nonostante ciò, la pellicola arrivò ad ottenere una massiccia “fanbase” nel corso degli anni, creando qualche spiraglio per un sequel.

L’altro enorme problema è la disponibilità degli attori, difatti Emily Blunt ha dichiarato che Edge of Tomorrow 2 dipende da Tom Cruise, sicuramente uno degli attori più famosi e impegnati in tutto il panorama hollywoodiano. Ma non si può neanche negare che la stessa Emily Blunt abbia un’agenda altrettanto piena di impegni lavorativi, rendendo estremamente complicato avere entrambi gli attori sul set allo stesso momento e di conseguenza la realizzazione del sequel del colossal fantascientifico. Nonostante le difficoltà, un seguito fu annunciato nel 2015 da Christopher McQuarrie, con il regista Doug Liman che dopo due anni aveva dichiarato di aver sviluppato una storia “decisamente migliore” di quella del primo film, e la stessa Emily Blunt aveva definito la storia di Edge of Tomorrow 2 fantastica. Ma alla fine, almeno fino ad ora, ancora nulla è stato realizzato.