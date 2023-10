Perché Eddie Redmayne si è pentito di aver recitato in uno dei suoi film più amati?

Il resoconto del momento romantico tra Eddie Redmayne e Taylor Swift ci svela dettagli inediti sulla vita privata dell'attore, ma Redmayne, in un'altra intervista, ha ricordato anche momenti più spiacevoli: basti pensare al suo pentimento per aver recitato in un certo film, nonostante quest'ultimo sia tra i più famosi.

Ci riferiamo a The Danish Girl, pellicola del 2015 diretta da Toom Hooper. Ambientato nella Copenaghen degli anni '20, racconta la storia del pittore paesaggista Elinar Wegner, il quale, mentre posa al posto di una modella, assume per gioco l'identità dell'alter-ego femminile Lili Elbe. The Danish Girl avrebbe conseguito un Premio Oscar come miglior attrice non protagonista (Alicia Vikander) e tre candidature al Golden Globe.

"Se quel ruolo mi venisse proposto oggi, non lo accetterei" ha dichiarato l'attore. "Ho recitato in quel film con le migliori intenzioni, ma penso sia stato un errore... La discussione più grande sulle frustrazioni legate al casting, in particolare, riguardava l'impossibilità di molte persone di avere ruoli del genere. Tutti devono avere pari opportunità, altrimenti ci ritroveremo sempre ad affrontare dibattiti simili". In un'altra occasione, Eddie Redmayne ha parlato delle rinuncie degli attori trans derivanti dalle opportunità tristemente carenti.

Ad essere dello stesso parere è anche Alicia Vikander, co-protagonista del film. "Capisco perfettamente le critiche mosse alla pellicola, perché dobbiamo apportare un cambiamento, assicurarci che gli uomini e le donne trans entrino effettivamente nel sistema e trovino lavoro con facilità"; infatti, "la mia unica preoccupazione è che, alla fine, arriveremo a un punto in cui donne e uomini trans interpretano personaggi cis. Perché è questo il punto, no?".