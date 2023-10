Perché Dune - Parte 2 è classificato PG-13? La spiegazione del rating del film

Si tratta di un momento particolare per Hollywood, rallentato dagli scioperi che si sono protratti in questi mesi tra gli sceneggiatori e gli attori. Diversi progetti sono slittati e alcune uscite rimandate, come quella di Dune - Parte 2 diretto da Denis Villeneuve. Il film è stato classificato come PG-13 per un motivo ben preciso.

"Classificato PG-13 per sequenze di forte violenza, materiale suggestivo e linguaggio pesante" si legge nella spiegazione della classificazione del film.

Parecchie scene d'azione e di violenza caratterizzeranno il film e per questo motivo MPAA ha deciso di assegnare questo rating al lungometraggio di fantascienza di Villeneuve.



Nel trailer di Dune 2 vengono anticipate alcune sequenze dell'escalation bellica su Arrakis, con Paul Atreides (Timothée Chalamet) e Chani (Zendaya) che si preparano ad affrontare i nemici. Per saperne di più bisognerà attendere la primavera. Nel cast del film anche Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista e Charlotte Rampling.



Il 'materiale suggestivo' che viene descritto nella motivazione della classificazione potrebbe far riferimento ad alcuni aspetti differenti nel sequel rispetto al primo film come l'uso delle spezie come droga. Le spezie sono la risorsa naturale di Arrakis e nel trailer se ne mostra il consumo. Si tratta in ogni caso di una classificazione attesa, soprattutto in considerazione del fatto che anche al primo film era stato assegnato il rating PG-13 per aiutare anche il successo al box-office.



Per fare un bel ripasso dell'opera cinematografica basata sul romanzo di Frank Herbert leggete la recensione di Dune, diretto da Denis Villeneuve.