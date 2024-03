Perché Dune 2 ha cambiato il romanzo? Parla lo sceneggiatore

Dune 2 presenta alcune differenze rispetto al libro originale di Frank Herbert, la più evidente delle quali ruota intorno alla presenza di un personaggio fondamentale.

Stiamo parlando ovviamente di Alia Atreides interpretata a sorpresa da Anya Taylor Joy nel film per un brevissimo cameo che si rivela nel terzo atto, sotto forma di flashforward durante il quale il protagonista Paul Atreides (Timothée Chalamet) vede in un sogno la sorella non ancora nata in versione adulta: la differenza col romanzo è che nelle pagine di Herbert Alia nasce durante gli eventi di Dune e prima della fine del libro è già una bambina cresciuta, mentre nel film a parte quel breve flashforward rimane sempre nell'utero della madre, Lady Jessica (Rebecca Ferguson).

A proposito di questo cambiamento lo sceneggiatore Jon Spaihts, che ha scritto il film insieme al regista Denis Villeneuve, ha detto: "Eravamo un po' diffidenti nei confronti di questo feto parlante, è una cosa difficile da realizzare in un film. Tuttavia, allo stesso tempo, dipanare la storia in un arco di diversi anni come accade nel romanzo avrebbe inevitabilmente 'raffreddato' le passioni della nostra storia, anche rispetto al primo film: se la morte del Duca Leto fosse avvenuta anni e anni fa, allora diminuirebbe l'effetto della vendetta di Paul e il calore della sua passione per questa ferita ancora fresca. Abbiamo scelto di far agire Jessica come una strega a colloquio con il fantasma dentro di sé, e abbiamo amato la drammaticità di tutto ciò. In questo modo Denis si è potuto divertire ad affrontare la sfida visiva di rappresentare questo piccolo adulto prematuro nell'utero".

