Perché Denzel Washington rifiutò di baciare Julia Roberts? 'Io volevo farlo

Julia Roberts e Denzel Washington sono due delle star più importanti del panorama hollywoodiano degli ultimi decenni. I due hanno anche lavorato insieme nel film Il Rapporto Pelican. Ad anni di distanza dalla pellicola, apprezzata dalla critica e dal pubblico, resta però il dubbio a proposito dell’assenza di un bacio nel film tra le due star.

Dopo aver raccontato di quella volta in cui Julia Roberts accettò un ruolo solo per vendicarsi di George Clooney, torniamo a parlare della protagonista di Pretty Woman per riportare le sue parole a proposito della mancanza nel film di Alan J. Pakula di un bacio tra le due star.

L’attrice, dopo aver subito duri attacchi da parte dei fan, ha dovuto spiegare in un’intervista come la cosa non possa in alcun modo ricadere su di lei, in quanto più che disposta, da parte sua, a una scena più intima con il collega: “Mi è arrivato un sacco di fango negli anni per non aver baciato Denzel in quel film. Certo, io volevo baciare Denzel. È stata una sua idea quella di togliere quelle dannate scene”.

A quanto pare dunque la scelta di non concedere ai fan un bacio tra i due personaggi è stata di Washington, che avrebbe rifiutato l’idea: stando ad alcune dichiarazioni della star e al fatto che pare che lo stesso attore avesse già richiesto di togliere una scena di amore interrazziale da un altro suo film, Jamaica Cop, dopo che durante gli screening alcune donne nere del pubblico avrebbero dimostrato di non amare quel momento del prodotto.

Denzel Washington ha inoltre raccontato a Newsweek come le donne nere siano il fulcro della sua fanbase e come l’amore tra persone di colore sia spesso lasciato ai margini da Hollywood: “Le donne nere non sono viste come oggetto del desiderio nei film. Sono state sempre il nucleo centrale del mio pubblico”.

Una questione più particolare e delicata di quanto non possa sembrare al primo impatto, dunque.

A proposito di scene d’amore e di Denzel Washington vi lasciamo alle dichiarazioni del regista di The Equalizer 3 a proposito di una particolare scena che è stata tagliata.