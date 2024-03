Perché Denis Villeneuve potrebbe fermarsi con Dune 3 Messiah?

Ora che il secondo capitolo è nelle nostre sale possiamo chiederci quali sono i piani di Denis Villeneuve e perché secondo noi potrebbe fermarsi con Dune Messiah, eventuale terzo film della trilogia da lui diretta.

Le possibilità sul terzo capitolo di Dune si fanno sempre più concrete, tra dichiarazioni dello stesso Villeneuve e degli attori, come per esempio Zendaya che tornerebbe per Dune Messiah. Ci immaginiamo però che Dune 3 potrebbe essere l'ultimo film di Denis Villeneuve per la saga.

Un po' perché la storia terminerebbe tutto il racconto relativo a Paul Atreides che Villeneuve ha imbastito nel corso dei primi due film, cioè la sua "trasformazione" da erede di una delle casate più importanti della galassia a vero e proprio messia di un popolo, i Fremen.

Dato che Denis Villeneuve è un profondo conoscitore del romanzo di Frank Herbert potrebbe tranquillamente vedere la storia di Paul Atreides come il suo Dune, chiudendo l'ipotetica trilogia e poi prendendosi un meritato riposo dopo gli sforzi produttivi e registi che già i primi due lungometraggi hanno avuto.

Avrebbe anche senso per la filmografia di Denis Villeneuve, perché prima di Dune non aveva mai lavorato su film che si snodavano lungo più capitoli.

E secondo voi andrà così? Denis Villeneuve farà Dune Messiah e si fermerà? Diteci la vostra nei commenti!