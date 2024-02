Perché Denis Villeneuve ha fatto Dune? Le origini del progetto cinematografico

Se si guarda alla filmografia di Denis Villeneuve prima di Dune già si capisce l'amore per la fantascienza del regista, e la sua voglia di mettersi in gioco anche con i mostri sacri del genere. Ma esattamente perché ha deciso di trasporre il romanzo di Frank Herbert?

Cominciamo da un fatto semplice ma cruciale, che vi raccontavamo anche nella nostra recensione di Dune Parte 2: Denis Villeneuve è un grandissimo fan di Dune. Perciò senza mezzi termini ha deciso di imbarcarsi in questo progetto soprattutto per sé stesso, cercando di realizzare il film che lui avrebbe voluto vedere in quanto fan accanito del romanzo.

Romanzo che tra l'altro si tiene sempre accanto sul set, così da poterlo consultare sempre e comunque in ogni occasione. Denis Villeneuve ha infatti rivelato di aver letto Dune per la prima volta quando aveva circa quattordici anni, opera che quindi si è portato dentro per tutta la vita.

Ecco perché non ha esitato nemmeno per un secondo quando gli è stato proposto il progetto dalla Legendary Pictures: stando alle parole di Villeneuve in meno di un minuto entrambe le parti erano d'accordo su Dune e sulla sua realizzazione.

Insomma quello di Dune per Denis Villeneuve era un sogno che si realizzava, come se fosse quasi destino per lui arrivare a dirigere questo kolossal fantascientifico.

E voi la sapevate questa? Secondo voi è il regista giusto per il film? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo scoprire il Dune mai realizzato di Jodorowsky.