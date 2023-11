Perché Deadpool 3 sarà l'unico film Marvel del 2024 per l'MCU?

Sembra quasi impossibile dirlo ma il 2024, almeno per il momento, vedrà soltanto un film del Marvel Cinematic Universe, cioè Deadpool 3. Ma come si è arrivati a questo punto e perché ci sarà solo questo lungometraggio MCU l'anno prossimo? Capiamolo assieme.

Stando all'ormai penultima timeline nel 2024 dovevano uscire Deadpool 3 (3 maggio), Captain America: Brave New World (26 luglio) e Thunderbolts (20 dicembre), con Blade che poco prima era passato dal 6 settembre 2024 al 14 febbraio 2025 e ora pare a novembre 2025 (che potrebbe avere almeno al momento ben quattro film MCU in programma).

Le ragioni per cui nel 2024 ci sarà solo Deadpool 3 sono fondamentalmente due, una certa e l'altra speculativa: lo sciopero e l'importanza di questo film.

Come vi abbiamo raccontato in questi mesi lo sciopero di sceneggiatori e attori che per un lungo periodo hanno anche incrociato le braccia assieme ha allungato i tempi di tantissime produzioni hollywoodiane tra cui ovviamente quelle MCU, che già (come per esempio Blade) avevano problemi di base tra cambi in scrittura e cabina di regia. Blade e Thunderbolts sono ancora in fase di scrittura, mentre invece Captain America è in post-produzione (unico film che sarebbe potuto uscire nel 2024 e che potrebbe ancora essere anticipato).

Ci vuole però tempo per lavorare a prodotti del genere e ripensare anche la macrotrama MCU in base ai ritardi e ai cambiamenti dovuti allo sciopero. Deadpool 3 è a metà delle riprese effettuate, perciò da qui a fine luglio 2024 non dovrebbe essere difficile portarle a termine e fare il lavoro di post-produzione (lavoro che evidentemente è molto consistente per quanto riguarda il prossimo Captain America). Intanto ecco i nuovi dettagli sul rinvio di Captain America Brave New World.

C'è poi la questione dell'importanza del film con Hugh Jackman e Ryan Reynolds: stando ai rumor Deadpool 3 si legherà a Loki 2 e Secret Wars, mettendolo davvero sul piedistallo come uno dei film più importanti (se non il più importante) post-Endgame per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe.

Potrebbe quindi essere una buona notizia generale: un solo enorme film nel 2024 che conquisti tutti e il tempo di lavorare e completare gli altri senza l'ansia di una timeline scritta nella pietra.

E secondo voi andrà così per quanto riguarda Deadpool 3? Diteci la vostra nei commenti!