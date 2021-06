Perché Davy Jones è tornato? Spiegazione del finale di Pirati dei Caraibi

In attesa di novità sul reboot di Pirati dei Caraibi affidato alla penna di Craig Mazine e sul nuovo film della saga interpretato da Margot Robbie, facciamo un passo indietro per scoprire il significato della scena post-credit di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar.

Come nella tradizione del franchise Disney, sebbene non si sia saputo più nulla su un eventuale sequel diretto del film, dopo i titoli di coda è presente un'importante anticipazione sul ritorno di Davy Jones. La sequenza mostra infatti Will (Orlando Bloom), di nuovo mortale e finalmente dalla maledizione dell'Olandese Volante grazie alla distruzione del Tridente di Poseidone, che sta dormendo al fianco di Elizabeth (Keira Knightley) nella loro casa.

Mentre i due coniugi riposano ignari, ad un certo punto si staglia un'ombra misteriosa che si rivela essere proprio dell'ex capitano dell'Olandese Volante, molto probabilmente tornato in vita anche lui per via della distruzione del Tridente. Will si risveglia di soprassalto credendo che si sia trattato di un semplice sogno, ma un'inquadratura dei cirripedi lasciati sul pavimento lascia presagire che il villain è tornato davvero e potrebbe avere un ruolo in uno dei futuri titoli di Pirati dei Caraibi.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Davy Jones sul grande schermo? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, Disney ha stretto una collaborazione con Microsoft per portare Pirati dei Caraibi nel videogioco Sea of Thieves.