Perché David Lynch fece Dune? La storia dello sfortunato film cult

Perché David Lynch fece Dune? Dopo le ultime novità su Dune: Parte 2, torniamo indietro nel tempo fino al 1984 per scoprire la genesi del famoso e sfortunato cult, primo adattamento cinematografico del romanzo di Frank Herbert.

Dopo il naufragio del capolavoro irrealizzato Dune di Alejandro Jodorowsky, che aveva tentato di portare sul grande schermo il libro negli anni '70 tramite un progetto ambizioso e folle della durata di 12 ore, ovviamente rigettato da qualsiasi produttore di Hollywood, l'interesse per un film su Dune era ancora vivo: Jodorowsky aveva avuto il merito di concepire un'opera che avrebbe potuto cambiare la fantascienza sul grande schermo, grazie alla collaborazione con artisti del calibro di Chris Foss, Moebius, HR Giger e perfino Salvador Dalí, e in effetti lo aveva fatto dato che film come Star Wars di George Lucas e Alien di Ridley Scott avevano ripreso non poche idee dal suo progetto cancellato.

Visto l'enorme successo ottenuto proprio da Star Wars nel 1977 e dal sequel L'impero colpisce ancora (1982), il produttore Dino De Laurentiis tornò al romanzo di Frank Herbert e decise di provare nuovamente a farne un film, scartando la sceneggiatura di Jodorowsky. Lynch, che veniva dal successo di The Elephant Man, candidato a 8 Oscar inclusi quelli per miglior film e miglior regia, accettò nonostante la sua avversità per la fantascienza (poco tempo prima aveva rifiutato la regia de Il ritorno dello Jedi, offertagli da George Lucas) ma vedendo nel romanzo di Dune un'opera più vicina alle sue sensibilità artistiche.

Tuttavia, a causa anche della sua inesperienza giovanile, in questo caso poi moltiplicata dalle dimensioni della produzione, allora una delle più grandi di sempre a Hollywood, Lynch andò incontro a diversi problemi sul set, accumulando ritardi e sforando il budget iniziale di 30 milioni fino ad arrivare a circa 40-45 milioni di dollari (solo qualche anno prima I cancelli del cielo di Michael Cimino era costato 44 milioni di dollari, il primo Star Wars 11 milioni e L'Impero colpisce ancora 33 milioni). Alla fine il risultato finale non riuscì a soddisfarlo, anche per l'incapacità di ottenere il controllo sul final cut, e ancora oggi il regista preferisce non discutere di Dune durante le interviste.

