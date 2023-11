Perché David Fincher ha impiegato quasi 20 anni a fare The Killer

Il thriller The Killer di David Fincher è finalmente sbarcato su Netflix dopo un’attesa da parte dello stesso autore durata quasi due decenni. Il regista di Seven, infatti, aveva in mente di adattare il fumetto di Alexis Nolent da tantissimo tempo. Cerchiamo di capire come mai ha dovuto attendere così tanto per portare sullo schermo la sua opera.

Dopo aver parlato della possibilità di vedere un sequel di The Killer, torniamo a parlare dell’ultimo film del regista di Fight Club per chiederci come mai un adattamento tanto desiderato dal filmmaker ci abbia messo così tanto per vedere la luce.

Fincher ha avuto per la prima volta l’idea di dirigere una trasposizione dell’opera originale quando nel 2007 aveva letto il fumetto francese e, dopo che i diritti del lavoro furono acquisiti da Plan B e Paramount, proprio con l’idea di mettere il filmmaker al comando, il regista del terzo capitolo di Alien aveva pensato di avere per il ruolo di protagonista Brad Pitt, a cui la Plan B fa capo. L’attore però rifiutò la parte, convinto che il carattere del personaggio che avrebbe dovuto interpretare non si addicesse alla sua figura, in quanto troppo nichilista.

Quindi, una volta conclusi i complicati lavori sulla sceneggiatura, Fincher non ebbe modo di leggere lo script in quanto occupato con la post produzione e la promozione di Il Curioso Caso di Benjamin Button e, visto il tempo intercorso, le case di produzione persero i diritti per l’adattamento.

A quel punto The Killer è sembrato un progetto morto fino a quando, nel 2015, Nolent contattò Fincher per chiedergli se fosse ancora interessato a dirigere un film sul fumetto: il regista rispose di essere interessato e di poterlo diventare ancora di più se avesse potuto scegliere di avere Andrew Kevin Walker come sceneggiatore.

Walker lavorò partendo dal fumetto e adattandolo per il cinema e, in questo senso, probabilmente è stata una fortuna il fatto che il regista abbia dovuto aspettare così tanto, potendo però lavorare sulla base di uno script molto fedele all’originale piuttosto che sul primo materiale presentatogli, più simile a qualsiasi altro prodotto relativo a sicari e assassini.

Chiedendovi se avete visto il film su Netflix e cosa ne pensiate, vi lasciamo alla nostra recensione di The Killer.